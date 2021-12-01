Билеты «Человека-паука: Нет пути домой» скупают. Впереди только «Мстители: Финал»

По данным компании Fandango, занимающейся продажей билетов в кинотеатрах, предпродажи «Человека-паука: Нет пути домой» оказались на доковидном уровне. И даже приблизились к таковым у «Мстителей: Финал».
По словам аналитиков, ситуация с «Нет пути домой» оказалась даже более успешной, чем они предполагали. Как только билеты оказывались в продаже, все места раскупали за несколько минут. Из-за этого множества самых популярных киносайтов планеты не работали часами — настолько велик был наплыв желающих. Многие отчаявшиеся даже покупали билеты у перекупщиков за десятки тысяч долларов.
Рейтинг предзаказов выглядит так
- «Мстители: Финал»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
- «Звёздные войны: Последние джедаи».
Предыдущий фильм в серии, «Вдали от дома», собрал в мировом прокате $ 1,13 млрд. Аналитики считают, что такой результат может быть достигнут вновь — даже несмотря на ковидные ограничения. Если это случится, «Нет пути домой» станет самым кассовым фильмом в период пандемии.
«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в России 15 декабря. Главные роли исполнили Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон, Альфред Молина и Уиллем Дефо.
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