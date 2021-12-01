В ремейке «Готики» будут пугать даже видом врагов

Авторы ремейка первой «Готики» из студии Alkimia Interactive показали обновлённую модель ползуна. Насекомое в свежем виде действительно выглядит пугающе и сильно отличается от оригинала.
Также студия отметила, что благодарна игрокам за отзывы и различную критику. Всё это авторы учтут и используют. Alkimia Interactive добавила новому ползуну одну деталь, но о ней расскажут позже.
Ползун в ремейке
Ползун из оригинала
Уверяем вас, что они ещё более ужасны при передвижении в игре.
Авторы довольны своим прогрессом. Разработка идёт по плану, постепенно, притом студия постоянно ищет новые лица. На данный момент в составе Alkimia Interactive примерно 35 человек.
У ремейка «Готики» всё ещё нет даты выхода. Релиз игры должен состояться на ПК, PS5 и Xbox Series.
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