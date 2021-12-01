Шаг к метавселенной: в Fortnite появился новый «мирный» режим без убийств

Epic Games представила новый режим для Fortnite под названием Party Worlds. Он будет сосредоточен на социализации и общении с людьми, убивать и стрелять в нём запрещено.

Пока что доступны две карты: ночной клуб и парк развлечений. Epic Games предложила игрокам создавать свои миры для нового режима. Если они пройдут проверку и понравятся авторам, то проекты аудитории попадут в Fortnite.

Новый режим предназначен для того, чтобы игроки могли пообщаться, поиграть в весёлые мини-игры и завести новых друзей.

Разработчики надеются, что с Party Worlds игроки действительно станут ближе друг к другу и не будут думать об убийствах. В какой-то степени новый режим можно назвать «мирным» — видимо, это шаг к метавселенной, о которой мечтают многие корпорации.

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