«Это был звонок, на который нельзя не ответить». Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс о «Матрице 4»

Актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс пообщались с журналистами Entertainment Weekly в преддверии старта «Матрицы 4: Воскрешение». Звёзды рассказали, как решили вернуться к франшизе спустя больше 20 лет, и объяснили разницу в рабочем подходе между оригинальной трилогией и новым фильмом. Мы выбрали главное.

Звёзды рассказали, как с ними связались для обсуждения работы над фильмом, однако не сообщили, кто именно звонил. Судя по словам Ривза, это была сама Лана Вачовски.

Сначала я получил сообщение, затем мне позвонили. И я думаю, что это тот самый звонок, на который нельзя не ответить, даже если ты отдыхаешь дома. Встаёшь и отвечаешь: «Привет?» Она рассказала, что думала о создании ещё одного фильма, и спросила, интересно ли мне это. Я ответил: «Да».

Диалог с Кэрри-Энн Мосс прошёл по такому же сценарию.

У меня было почти так же. Сначала сообщение, потом звонок. Абсолютно так же. Этот фильм и то, как Лана рассказала эту историю — за гранью моего понимания. Это невероятно. Её мастерство в работе с текстом и дальнейшая реализация потрясли меня.

Актрису поразило мастерство Ланы Вачовски и то, как она смогла аргументировать возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице». У Мосс были некоторые предположения, как это можно сделать, но режиссёр превзошла все её ожидания.

Мы сидели с Киану за одним столом и читали сценарий. И перед началом у меня вообще не было предположений, как нас вернут в этот мир. Я представила примерно три различных сценария, и ни один даже близко не подошёл. Мне бы и миллиона лет не хватило, чтобы догадаться, в какую сторону пойдёт история.

Ривз и Мосс отметили немного изменившийся подход Ланы Вачовски к работе над фильмом. Режиссёр любит естественный свет, поэтому команда старалась проводить часть съёмок по утрам и вечерам, чтобы выхватить рассветы и закаты. При этом постановщица была на близком контакте с операторами.

Одной из фундаментальный вещей было её внимание к естественному свету. Возможно, даже больше, чем просто внимание. И она часто участвовала в операторском процессе, передвижениях камеры, будучи заинтересованной в естественном свете. Раньше во время работы она следила за процессом через мониторы, а сейчас она часто находилась за спиной оператора и двигала камеру вместе с ним. «На этой дистанции, отсюда дотуда». Это экстраординарный вид режиссёра.

Мосс предположила, почему Лана Вачовски фактически вложила в четвёртую «Матрицу» свою душу.

Мне кажется, что она по-настоящему любит это. Это то, что я заметила. Ей нравится быть прямо там, она хочет наслаждаться каждым мгновением. И ты ощущаешь это.

Ривз и Мосс назвали основные отличия в работе над оригинальной трилогией и четвёртой частью. Команда гораздо чаще импровизировала и меньше репетировала.

Самое интересное — репетиции. Мы репетировали намного меньше. Да, такой подход к работе создавал гораздо больше свободы. По крайней мере, это чувствовалось.

Мосс оценила актёрский талант Ривза. За прошедшие два десятилетия канадский актёр развил своё мастерство до небывалого уровня, что не осталось незамеченным в глазах Тринити.

Знаете, у меня нет такого багажа навыков, какие есть у Киану. Он понимает экшен на уровне мастера. И я видела, как он вырос за прошедшие 20 лет. То, как он делает это, вызывает трепет.

Оригинальная трилогия «Матрицы» закончилась в 1999 году. Фильмы и вся индустрия за это время сильно изменились, сделали огромный шаг вперёд, но матрица всё ещё здесь. Посмотрим, как она смогла пережить эти годы. В России «Матрица 4: Воскрешение» стартует 16 декабря. 22 числа пройдёт премьера в США, а также состоится релиз в стриминговом сервисе HBO Max.