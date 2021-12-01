Реклама Моргенштерна по War Thunder попала в топ русских клипов YouTube за 2021 год

YouTube отобрал 10 клипов, которые стали самыми популярными в 2021 году в России. Целых три строчки заняли клипы музыканта Алишера Моргенштерна, также нашлось место певицам Клаве Коке и Светлане Лободе.

Примечательно, что вторую позицию занял клип на трек «Дуло» — это реклама игры War Thunder. На данный момент у клипа больше 79 млн просмотров и 1,7 млн лайков.

Самые популярные клипы 2021 года в России

Султан Лагучев — «Горький вкус» MORGENSHTERN — «Дуло» Супер Жорик — «Чао! Чао!» LOBODA — «Родной» Ислам Итляшев, Султан Лагучев — «Хулиган» SLAVA MARLOW — «Ты горишь как огонь» MORGENSHTERN — Show ХАБИБ — «Грустинка» MORGENSHTERN — Aristocrat Клава Кока — «Пьяную домой»

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