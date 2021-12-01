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Реклама Моргенштерна по War Thunder попала в топ русских клипов YouTube за 2021 год

Реклама Моргенштерна по War Thunder попала в топ русских клипов YouTube за 2021 год
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YouTube отобрал 10 клипов, которые стали самыми популярными в 2021 году в России. Целых три строчки заняли клипы музыканта Алишера Моргенштерна, также нашлось место певицам Клаве Коке и Светлане Лободе.

Примечательно, что вторую позицию занял клип на трек «Дуло» — это реклама игры War Thunder. На данный момент у клипа больше 79 млн просмотров и 1,7 млн лайков.

Самые популярные клипы 2021 года в России

  1. Султан Лагучев — «Горький вкус»
  2. MORGENSHTERN — «Дуло»
  3. Супер Жорик — «Чао! Чао!»
  4. LOBODA — «Родной»
  5. Ислам Итляшев, Султан Лагучев — «Хулиган»
  6. SLAVA MARLOW — «Ты горишь как огонь»
  7. MORGENSHTERN — Show
  8. ХАБИБ — «Грустинка»
  9. MORGENSHTERN — Aristocrat
  10. Клава Кока — «Пьяную домой»
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