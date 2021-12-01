Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Арнольд Шварценеггер посетит World of Tanks на новогодние праздники

Арнольд Шварценеггер посетит World of Tanks на новогодние праздники
Комментарии

Wargaming анонсировала новогоднее событие для World of Tanks, главным героем которого станет сам Арнольд Шварценеггер. Мероприятие анонсировали тематическим роликом с актёром, который спас праздники — хоть и с опозданием почти в 30 лет.

При этом разработчики не торопятся раскрывать подробности самого мероприятия. Пока они предлагают только подготовиться к новогоднему путешествию с новым гостем.

Сам Шварценеггер же считает коллаборацию особенной, ведь он понимает, сколько радости она принесёт миллионам людей. У самого актёра, кстати, есть собственный танк — M-47 Patton. Во многом поэтому его долгие годы спрашивали, когда же он появится в World of Tanks — по крайней мере, он сам так утверждает.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021