Арнольд Шварценеггер посетит World of Tanks на новогодние праздники

Wargaming анонсировала новогоднее событие для World of Tanks, главным героем которого станет сам Арнольд Шварценеггер. Мероприятие анонсировали тематическим роликом с актёром, который спас праздники — хоть и с опозданием почти в 30 лет.
При этом разработчики не торопятся раскрывать подробности самого мероприятия. Пока они предлагают только подготовиться к новогоднему путешествию с новым гостем.
Сам Шварценеггер же считает коллаборацию особенной, ведь он понимает, сколько радости она принесёт миллионам людей. У самого актёра, кстати, есть собственный танк — M-47 Patton. Во многом поэтому его долгие годы спрашивали, когда же он появится в World of Tanks — по крайней мере, он сам так утверждает.
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