Объявлены все бесплатные игры на декабрь 2021 года для PS Plus

Спустя две утечки Sony наконец-то анонсировала подборку бесплатных игр для PlayStation Plus на декабрь 2021 года. Помимо трёх стандартных проектов, подписчикам вновь выдадут ещё три бонусных — для шлемов виртуальной реальности.

Хедлайнером стала Godfall (PS5, PS$)— это лутер-экшен, который вышел на старте продаж PS5, но его встретили прохладно. Геймплейно это скучноватый боевик, а визуально ничего в глаза и не бросается. Игра привлекла так мало внимания, что в итоге её смогли оптимизировать под PS4.

Раздавать будут чемпионское издание — оно предоставляет моментальный доступ к эндгейм-активностям Lightbringer, Dreamstones и Ascended Tower of Trials. Похоже, базовую кампанию и сюжетные дополнения придётся докупать отдельно, хотя зачем, если можно сразу оценить контент для прокаченных персонажей?

Mortal Shell (PS4) — это неплохой экшен в духе Dark Souls, где герой может на несколько секунд превращаться в неуязвимый камень. А ещё на прохождение уйдёт не так уж и много времени — не больше 20 часов. У игры есть версия и для PS5, но раздают именно вариант под PS4.

LEGO DC Super-Villains (PS4) — очередная LEGO-игра. На этот раз про злодеев DC. Понравится поклонникам, если они ещё не устали от однообразных выпусков франшизы.

Раздача начнётся в первый вторник месяца, то есть 7 декабря. А подборку бесплатных игр на январь раскроют 29 декабря — раздача же начнётся 4 января.

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