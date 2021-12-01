Перекупщики не пройдут. Завтра OZON проведёт закрытые продажи PS5

Интернет-магазин OZON объявил, что 2 декабря в 12:00 мск проведёт закрытую продажу новой партии PlayStation 5. Притом купить устройство можно при выполнении нескольких условий.

В случае различных продаж PS5 интернет-магазины борются с перекупщиками, поэтому каждый покупатель получит возможность заказать со своего аккаунта только один игровой набор. Притом профиль должен быть активен — на нём должны быть совершены покупки.

Забрать консоль из пункта выдачи заказа нельзя, необходимо выбрать адрес доставки для личного получения.

PS5 до сих пор находится в остром дефиците, который, согласно данным аналитиков, продлится минимум до середины 2022 года. Притом от недостатка компонентов страдают и другие устройства — Nintendo Switch OLED, Xbox Series и видеокарты тоже трудно достать.

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