В новом отрывке «Ведьмака» Весемир наблюдает за тренировкой Геральта

Актёр Ким Бодниа дал интервью телеканалу ITV. В ходе него показали небольшой отрывок второго сезона «Ведьмака» с Геральтом и Весемиром.

Действие ролика происходит в Каэр Морхене. Геральт тренируется, но в какой-то момент его прерывает Весемир. Последний, вероятно, говорит про Цири, на что Белый волк отвечает тем, что должен был спасти её.

Сюжет второго сезона расскажет о ведьмачьей школе Каэр Морхен и уделит много внимания Цири. Ключевую роль также должен сыграть и Весемир. Главные роли исполнили Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт), Ким Бодниа (Весемир) и другие.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет уже 17 декабря на Netflix. Состоится премьера сразу всех восьми эпизодов.

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