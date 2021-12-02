Titanfall сняли с продаж навсегда

EA и Respawn сняли с продаж оригинальную Titanfall — её уже нельзя приобрести в цифровых магазинах. Однако даже тем, у кого нет копии футуристического шутер, всё ещё могут получить доступ к нему по подписке EA Play. Это, впрочем, тоже не навсегда — оттуда игру уберут 1 марта 2022 года.

О причинах прекращения продаж напрямую не говорят, однако уже не первый год у проекта большие проблемы с хакерами и DDoS-атаками. Из-за этого полноценно сыграть в сетевой шутер было как минимум затруднительно, а зачастую и попросту невозможно.

Respawn за прошедшее время так и не смогла справится с проблемой, однако, что удивительно, решила оставить сервера игры включенными — по крайней мере, в обозримом будущем они ещё будут работать.

Однако спешим успокоить, что Titanfall это основа студии Respawn и эта великолепная вселенная продолжит развиваться. Сейчас в Titanfall 2 и Apex Legends, и затем в туманном будущем.

Titanfall вышла в 2014 году на Xbox One, Xbox 360 и ПК. Это был строго сетевой шутер, ключевыми особенностями которого стали высокая мобильность и динамичность, а также возможность вызывать огромного робота.