Серхио Агуэро проведёт трансляцию матчей своего киберспортивного клуба по Valorant

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро постримит матчи своего клуба KRU Esports на турнире Valorant Champions 2021 на своём Twitch-канале. Об этом стало известно из «Твиттера» латиноамериканского VALORANT Esports.

Первый матч состоится уже 2 декабря в 23:00 мск — коллектив встретится с Team Liquid. Valorant Champions 2021 проходит в Берлине — команды разыгрывают $ 1 млн призовых. Финал турнира состоится 12 декабря.

Серхио Агуэро основал KRU Esports осенью 2020 года. Помимо состава по Valorant у организации также есть команды по Rocket League и FIFA. Трансляции футболист сможет вести на фоне полученной травмы — ранее стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

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