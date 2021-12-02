Для Age of Empires 3: Definitive Edition вышло дополнение с Мексикой

Авторы Age of Empires III: Definitive Edition выпустили зимнее дополнение — в игре появилась мексиканская цивилизация. Разработчики называют её «наиболее стратегически разнообразной фракцией» в игре.

У Мексики два исследователя, особая система перехода в новые эпохи и уникальная механика революций. Для развития цивилизации необходимо «присоединять» другие штаты и подавлять разнообразные восстания. Для владельцев дополнения также будет доступна новая историческая битва — «Клич из Долореса». А если у пользователя есть расширение с США, то появится ещё «Битва на Куинстонских высотах».

Дополнение с Мексикой уже доступно — его можно приобрести в Steam за 249,99 рублей. Также на саму Age of Empires III: Definitive Edition сейчас действует скидка — её можно купить за 217 рублей до 2 декабря 21:00 мск.

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