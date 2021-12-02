Rockstar отключит доступ к GTA Online на старых консолях уже в середине декабря

Rockstar Games рассказала об отключении онлайн-сервисов в некоторых играх на PS3 и Xbox 360. 16 декабря компания полностью отключит доступ к мультиплееру и другим сетевым функциям в следующих проектах:
- GTA Online (PS3 и Xbox 360)
- Max Payne 3 (PS3 и Xbox 360)
- L.A. Noire (PS3 и Xbox 360)
Таким образом, обладатели консолей позапрошлого поколения больше не смогут сыграть в GTA Online, поучаствовать в мультиплеерных перестрелках Max Payne 3 и посмотреть свою статистику в L.A. Noire. При этом одиночные режимы проектов затронуты не будут.
Отключение сетевых функций в старых проектах — обычное дело для индустрии. Из-за крохотного онлайна для многих компаний становится невыгодно поддерживать прошлые проекты, поэтому рано или поздно доступ к сетевым функциям прикрывают.
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