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Battlefield 2042 потеряла около 70% игроков в Steam за две недели после релиза

Battlefield 2042 потеряла около 70% игроков в Steam за две недели после релиза
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По данным steamDB онлайн Battlefield 2042 в Steam насчитывал 105 тысяч человек на релизе 19 ноября. Однако из-за общего состояния игры многие пользователи начали покидать проект, в том числе возвращая средства за покупку игры.

Спустя неделю после релиза ежедневный онлайн в Steam упал до 50 тысяч человек и продолжил падение. В начале декабря был зафиксирован ещё один минимум — 30642 человека. Таким образом, проект уже потерял около 70% игроков всего за две недели.

График игроков

График игроков

Стоит учитывать, что данные берутся только с одной площадки, однако вряд ли в Origin и консолях ситуация намного лучше. Тем временем Battlefield уже получила два патча, а 2 декабря в 13:00 мск состоится выход третьего обновления. В нём разработчики исправят огромное количество ошибок и багов.

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