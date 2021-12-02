Battlefield 2042 потеряла около 70% игроков в Steam за две недели после релиза

По данным steamDB онлайн Battlefield 2042 в Steam насчитывал 105 тысяч человек на релизе 19 ноября. Однако из-за общего состояния игры многие пользователи начали покидать проект, в том числе возвращая средства за покупку игры.

Спустя неделю после релиза ежедневный онлайн в Steam упал до 50 тысяч человек и продолжил падение. В начале декабря был зафиксирован ещё один минимум — 30642 человека. Таким образом, проект уже потерял около 70% игроков всего за две недели.

График игроков

Стоит учитывать, что данные берутся только с одной площадки, однако вряд ли в Origin и консолях ситуация намного лучше. Тем временем Battlefield уже получила два патча, а 2 декабря в 13:00 мск состоится выход третьего обновления. В нём разработчики исправят огромное количество ошибок и багов.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!