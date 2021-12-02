Фанатский сиквел Dark Souls выйдет за месяц до Elden Ring

Фанатскую модификацию Dark Souls под названием Nitghfall снова перенесли — на этот раз проект должен выйти 25 января. Авторы отдельно отметили, что у игроков будет ровно месяц до выхода Elden Ring. За это время пользователи успеют пройти мод и познать все его секреты.

Nightfall продолжает историю Dark Souls — действие разворачивается сразу после тёмной концовки. Для аддона авторы ввели новые механики, создали отдельный сюжет с полностью озвученными персонажами, а также переработали боевую систему. Над проектом работают авторы популярняйшего мода Daughters of Ash, который очень полюбился игрокам по всему миру.

Оригинальная Dark Souls вышла в 2011 году, а в 2018-м состоялся релиз ремастера. Недавно экшен признали лучшей игрой всех времён и народов.

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