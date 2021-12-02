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Питерский рэпер IAMMIND купил команду по Dota 2

Питерский рэпер IAMMIND купил команду по Dota 2
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Киберспортивная организация Team Unique объявила о продаже своего состава по Dota 2. Об этом компания рассказала на своей странице в VK.

Команду выкупил рэпер Дмитрий IAMMIND Иванов из Санкт-Петербурга. Таким образом, пятёрка игроков получит новый тег и продолжит выступление в нынешнем профессиональном сезоне Dota 2. Unique же пока не планирует собирать состав. По словам представителей клуба, он сосредоточится на собственной молодёжной академии.

Выкупленный состав Team Unique

  • Максим 7Jesu Сенчиневич
  • Ростислав fn Лозовой
  • Владислав Petushara Козловский
  • Семен CeMaTheSlayeR Кривуля
  • Данил Bignum Шеховцов

Рэпер IAMMIND пока не объявил новое название коллектива, однако это произойдёт совсем скоро. В ближайшее время команда отправится на первый буткемп в новой организации.

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