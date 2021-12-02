Питерский рэпер IAMMIND купил команду по Dota 2
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Киберспортивная организация Team Unique объявила о продаже своего состава по Dota 2. Об этом компания рассказала на своей странице в VK.
Команду выкупил рэпер Дмитрий IAMMIND Иванов из Санкт-Петербурга. Таким образом, пятёрка игроков получит новый тег и продолжит выступление в нынешнем профессиональном сезоне Dota 2. Unique же пока не планирует собирать состав. По словам представителей клуба, он сосредоточится на собственной молодёжной академии.
Выкупленный состав Team Unique
- Максим 7Jesu Сенчиневич
- Ростислав fn Лозовой
- Владислав Petushara Козловский
- Семен CeMaTheSlayeR Кривуля
- Данил Bignum Шеховцов
Рэпер IAMMIND пока не объявил новое название коллектива, однако это произойдёт совсем скоро. В ближайшее время команда отправится на первый буткемп в новой организации.
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