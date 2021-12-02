Питерский рэпер IAMMIND купил команду по Dota 2

Киберспортивная организация Team Unique объявила о продаже своего состава по Dota 2. Об этом компания рассказала на своей странице в VK.

Команду выкупил рэпер Дмитрий IAMMIND Иванов из Санкт-Петербурга. Таким образом, пятёрка игроков получит новый тег и продолжит выступление в нынешнем профессиональном сезоне Dota 2. Unique же пока не планирует собирать состав. По словам представителей клуба, он сосредоточится на собственной молодёжной академии.

Выкупленный состав Team Unique

Максим 7Jesu Сенчиневич

Ростислав fn Лозовой

Владислав Petushara Козловский

Семен CeMaTheSlayeR Кривуля

Данил Bignum Шеховцов

Рэпер IAMMIND пока не объявил новое название коллектива, однако это произойдёт совсем скоро. В ближайшее время команда отправится на первый буткемп в новой организации.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!