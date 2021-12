Фанат Bloodborne показал большое тату с Леди Марией

Геймер и фанат Bloodborne под ником Bichqween зататуировал плечо. Рисунок повторил арт из дополнения к игре The Old Hunters c Леди Марией.

Мастером выступил Джейми Дэвис — известный татуировщик, который появлялся во втором сезоне сериала «Чернильный мастер». По словам Bichqween, сеанс занял восемь часов, однако стоимость такой услуги он не озвучил, чем расстроил читателей форума.

Bloodborne представляет собой хардкорный экшен наподобие Dark Souls, вышедший эксклюзивно для PS4 в марте 2015 года. Позже состоялся релиз дополнения The Old Hunters. Некоторым оно понравилось даже больше оригинальной игры из-за разнообразных боссов и новых видов оружия.

Ранее появлялись слухи, что в разработке находится ремастер Bloodborne для PS5 и ПК. В данный момент тайтл доступен на обеих консолях Sony. На новой модели он запускается по обратной совместимости в 30 FPS.

