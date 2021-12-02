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Как исправить баг с камерой в Battlefield 2042

Как исправить баг с камерой в Battlefield 2042
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После выхода третьего патча в Battlefield 2042 сломалась камера. Во время матча на ПК она может перестать двигаться. Однако временное решение уже найдено.

Как починить баг с камерой в Battlefield 2042

  • Восстановить настройки клавиш по умолчанию;
  • Удалить папку Battlefield 2042 в «Документах»;
  • Восстановить настройки передвижения по умолчанию.

Одно из вышеупомянутых действий должно решить проблему. Пользователи жалуются и на неработающую клавиатуру в игре, однако это также решается сбросом настроек на вариант, установленный по умолчанию, и удалением папки с документами игры.

Ранее стало известно о потере 70% аудитории Battlefield 2042 в Steam — это произошло всего за две недели после релиза.

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