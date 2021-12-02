За всё время в киберспорте разыграли 74 миллиарда рублей — главные цифры

По данным сайта esportsearnings, в киберспорте разыграли уже более $ 1 млрд призовых (~74 млрд рублей). Больше всего денег в виртуальный спорт привнесла Dota 2 — общий призовой фонд турниров по игре составляет около $ 276 млн. Следом идёт CS:GO — у неё около $ 126 млн. Замыкает тройку Fortnite c $ 108 млн.
Топ-3 самых «призовых» игр
Самым богатым киберспортсменом остался Йохан N0tail Сундштайн — за свою карьеру в Dota 2 он получил около $ 7,1 млн призовых. Следом за ним с небольшим отставанием идут остальные игроки OG, вместе с которыми Сундштайн выиграл два The International подряд — 2018 и 2019. В топе также есть игроки из российской Team Spirit, они расположились во второй десятке с призовыми около $ 3,7 млн благодаря победе на TI10.
Самым богатым киберспортсменом не из Dota 2 стал победитель соло-турнира в Fortnite Кайл Bugha Гирсдорф. За успешное выступление на чемпионате мира и других турнирах он получил около $ 3,1 млн призовых.
Топ-30 самых богатых киберспортсменов
Самыми крупными турнирами в киберспорте остаются чемпионаты мира по Dota 2 под названием The International. Призовой фонд предыдущего соревнования составил $ 40 млн. Самой богатой киберспортивной организацией считается Team Liquid — за всю свою историю она заработала около $ 37,8 млн на призовых. Следом идёт OG, а тройку с большим отставанием замкнули Evil Geniuses.
Топ-10 самых «призовых» организаций
На фоне таких невероятных цифр совсем неудивительно, что представители Госдумы РФ предложили внести киберспорт в олимпийские виды спорта.
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