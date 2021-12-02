Учитель в Китае помог ученику выбить редких персонажей в Genshin Impact
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Интересная ситуация произошла в Китае. Прямо на уроке ученики школы попросили своего учителя крутануть рулетку в Genshin Impact. На удивление, он согласился и попытал счастье в игре.
По словам учеников, изначально класс должен был поехать на осеннюю поездку, однако её отменили из-за пандемических ограничений. Ребята решили остаться в классе и посмотреть фильм, однако в итоге дело дошло до игры в Genshin Impact.
В результате нескольких попыток преподаватель смог выбить:
- Четырёхзвёздочную Саю;
- Четырёхзвёздочную Розарию;
- Пятизвёздочную Кэ Цин.
Недавно в Genshin Impact вышло обновление 2.3 — в игру добавили новых героев, задания и оружие.
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