В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет микротранзакций. По крайней мере, в одиночной игре

В цифровом магазине Xbox на странице S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась пометка о внутриигровых покупках. Многие подумали, что авторы шутера добавят возможность покупать что-то в игровом магазине. Комьюнити-менеджер GSC Game World успокоил пользователей.
Сотрудник студии под ником McCulkin сообщил, что в одиночной игре не будет никаких микротранзакций, так как её сделают «полноценной и цельной».
Обычно в магазинах под внутриигровыми покупками подразумеваются не только микротранзакции, но и дополнения. Так что нельзя исключать выпуск сюжетных или других DLC.
30 ноября на обложке журнала PC Games появился новый арт S.T.A.L.K.E.R. 2. Номер выйдет в конце декабря 2021 года, тогда же издание должно представить какой-то эксклюзивный контент.
S.T.A.L.K.E.R. 2. выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. С релиза шутер попадёт в Xbox Game Pass.
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