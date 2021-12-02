PS5 появится в продаже в «Ситилинке» — предзаказы открыты

В российском магазине электроники «Ситилинк» появилась возможность оставить заявку на различные комплекты с PS5. Регистрация проходит прямо на сайте.

Для предварительного заказа доступны шесть наборов с PlayStation 5. Самый дорогой стоит 64 290 рублей. В него вошли PS5 с дисководом, DualSense, камера, пульт и DualSense в расцветке «Чёрная полночь». За 50 990 рублей можно купить комплект с Digital-версий консоли и двумя геймпадами, притом один из них с артом Чумного доктора.

Для регистрации нужно

Указать имя и фамилию

Указать номер телефона

Указать почту

Указать город

После регистрации заявка будет отправлена, и если вас выберут, то свяжутся для оформления заказа. PlayStation 5 до сих пор находится в остром дефиците, который, скорее всего, продлится до середины 2022 года.

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