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PS5 появится в продаже в «Ситилинке» — предзаказы открыты

PS5 появится в продаже в «Ситилинке» — предзаказы открыты
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В российском магазине электроники «Ситилинк» появилась возможность оставить заявку на различные комплекты с PS5. Регистрация проходит прямо на сайте.

Для предварительного заказа доступны шесть наборов с PlayStation 5. Самый дорогой стоит 64 290 рублей. В него вошли PS5 с дисководом, DualSense, камера, пульт и DualSense в расцветке «Чёрная полночь». За 50 990 рублей можно купить комплект с Digital-версий консоли и двумя геймпадами, притом один из них с артом Чумного доктора.

Для регистрации нужно

  • Указать имя и фамилию
  • Указать номер телефона
  • Указать почту
  • Указать город

После регистрации заявка будет отправлена, и если вас выберут, то свяжутся для оформления заказа. PlayStation 5 до сих пор находится в остром дефиците, который, скорее всего, продлится до середины 2022 года.

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