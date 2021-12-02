Легендарного китайца xiao8 отстранили от работы за подозрение в ставках на TI10

Китайская команда PSG.LGD продолжает активно изучать причины провала в финале The International 2021, победителем которого стал российский состав Team Spirit. Теперь в Valve направили письмо с просьбой выдать всевозможные материалы турнира, которые могут помочь в расследовании.

В клубе подозревают тренера Чжана xiao8 Нина в ставках против своей команды, что могло повлиять на принципы работы специалиста и подготовки спортсменов. Сейчас Нина отстранили от работы на 30 дней, он дожидается окончания расследования.

Вскоре после финала TI10 бывшая жена Нина рассказала об увлечениях тренера вроде ставок на матчи по Dota 2, в том числе против своей же команды. Позже хакеры получили доступ к предположительному аккаунту xiao8 на сайте местного букмекера, где нашли подтверждения слов девушки — там были и ставки на матчи PSG.LGD во время The International 2021.