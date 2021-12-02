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В Battlefield 2042 добавили новогодние скины. В DICE были против них

В Battlefield 2042 добавили новогодние скины. В DICE были против них
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Сегодня для Battlefield 2042 вышел крупнейший патч со множеством исправлений (и уже новыми багами) и новым контентом — наградами за еженедельные задания. Ими стали новогодние скины.

С релиза не прошло и месяца, но в игру добавили совершенно выбивающиеся из визуального стиля косметические предметы. Игроков подобный подход ещё больше расстроил — а они и без этого невысоко оценивают новинку. Однако, что интересно, разработчики также были против подобных скинов.

По крайней мере, это утверждает инсайдер Том Хендерсон. В марте все специалисты контроля качества DICE проголосовали против введения подобной кастомизации: «Хорошо знать, что подобные опросы оказались полностью бессмысленными», — отметил Хендерсон.

Другие новогодние скины

Танк

Вертолёт

Battlefield 2042 вышла 19 ноября и ко 2 декабря потеряла больше 70% аудитории в Steam.

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