В разработке находится выживач по «Дюне» с открытым миром

В 2019 году компания Funcom договорилась со студией Legendary о создании игр по «Дюне». В течение шести лет была запланирована разработка трёх проектов, первый из которых станет сурвайвалом в открытом мире. 2 декабря стало известно, что к Funcom присоединилась Nukklear.

По словам главы Funcom, для разработки игры по «Дюне» необходима поддержка квалифицированных и надёжных партнёров. Именно поэтому компания обратилась за помощью к Nukklear. Её генеральный директор Кирк Ленке отметил, что это большая честь.

Мы благодарны Funcom за то, что пригласили нас помочь вывести «Дюну» на новую аудиторию. На протяжении многих лет мы поддерживали многие проекты, но участие в разработке этой игры для нас самое крупное.

По духу тайтл по «Дюне» будет напоминать другую игру Funcom — Conan Exiles. Никаких подробностей и даты выхода нет. Релиз должен состояться на ПК и актуальных консолях.

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