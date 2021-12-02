МВД проверяет Netflix на предмет пропаганды ЛГБТ
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2 декабря стало известно, что МВД запустило проверку сервиса Netflix. Причиной послужили подозрения в пропаганде движения ЛГБТ. Сообщения с просьбой проверки поступили от граждан РФ.
25 ноября уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец попросила МВД проверить Netflix, потому что сервис якобы не маркировал фильмы и сериалы с ЛГБТ-персонажами пометкой «18+». Если бы Netflix действительно нарушил какой-то закон или пропагандировал нетрадиционные отношения, то онлайн-кинотеатр ждал бы штраф в размере миллиона рублей.
ТАСС запросило комментарий у МВД, однако комментарий получен не был, потому что проверки ещё ведутся.
До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса будут преждевременными.
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