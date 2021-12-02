NVIDIA анонсировала новую RTX 2060. Она мощнее

Утечки ожидаемо подтвердились и обновлённую GeForce RTX 2060 официально представили. В NVIDIA её называют премиальной версией, поэтому не стоит ожидать низкой стоимости.
Некоторые параметры устройства мощнее оригинальной модели: тут и 12 ГБ памяти (у обычной только 6 ГБ), и повышенные частоты, и больше CUDA-ядер (2176 против 1920 ядер). Все параметры скорости памяти при этом останутся прежними.
Вместе с ростом параметров увеличится и потребление энергии — оно составит 185 ватт. Это на 25 ватт больше обычной модели на 6 ГБ и на 10 ватт больше, чем у RTX 2060 Super.
Официально цену ещё не называют, но она точно будет выше 30 тысяч рублей.
Сравнение разных моделей RTX
За счёт увеличенного объёма памяти у новой RTX 2060 больше памяти, чем у RTX 3060 Ti.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 декабря 2021
-
18:36
-
18:09
-
17:57
-
17:44
-
17:12
-
16:53
-
16:24
-
15:51
-
15:42
-
15:04
-
14:45
-
14:43
-
14:20
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:17
-
13:00
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
11:35
-
11:30
-
10:40
-
10:17
-
09:58
-
09:40
-
09:24
-
09:06
-
08:44
-
08:25
-
01:55
-
00:01
- 1 декабря 2021
-
20:07
-
19:47