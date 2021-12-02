«М.Видео» начала рассылку писем для покупки PS5

Магазин «М.Видео» начал рассылку писем для покупки PlayStation 5, которую направляют только постоянным покупателям. Сегодня их получили немногие, но в последующие три дня (вплоть до воскресенья) будет ещё несколько этапов отправки.

Пока неизвестно, по каким критериям отправляют письма — видимо, ориентируются на тех, кто чаще покупает игровую продукцию. Тем, кто уже покупал PS5 в «М.Видео», купить консоль во второй раз не дадут.

От результатов первой рассылки зависят последующие волны. Если консоли останутся, то и после воскресенья будут дополнительные волны.

PS5 вышла в ноябре 2020 года — как и многую другую технику, её крайне сложно приобрести из-за дефицита полупроводников. Он возник во время пандемии.