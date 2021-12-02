«М.Видео» начала рассылку писем для покупки PS5
Поделиться
Магазин «М.Видео» начал рассылку писем для покупки PlayStation 5, которую направляют только постоянным покупателям. Сегодня их получили немногие, но в последующие три дня (вплоть до воскресенья) будет ещё несколько этапов отправки.
Пока неизвестно, по каким критериям отправляют письма — видимо, ориентируются на тех, кто чаще покупает игровую продукцию. Тем, кто уже покупал PS5 в «М.Видео», купить консоль во второй раз не дадут.
От результатов первой рассылки зависят последующие волны. Если консоли останутся, то и после воскресенья будут дополнительные волны.
PS5 вышла в ноябре 2020 года — как и многую другую технику, её крайне сложно приобрести из-за дефицита полупроводников. Он возник во время пандемии.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
18:36
-
18:09
-
17:57
-
17:44
-
17:12
-
16:53
-
16:24
-
15:51
-
15:42
-
15:04
-
14:45
-
14:43
-
14:20
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:17
-
13:00
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
11:35
-
11:30
-
10:40
-
10:17
-
09:58
-
09:40
-
09:24
-
09:06
-
08:44
-
08:25
-
01:55
-
00:01
- 1 декабря 2021
-
20:07
-
19:47
Партнерский контент