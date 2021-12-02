Жизнь после финала: в третьей главе Fortnite перевернут карту

В сети раньше времени появился рекламный ролик третьей главы Fortnite. Официально вторая глава завершится с событием «Финал», которое стартует 5 декабря в 00:00 мск.

Судя по тизеру, игроков ждёт масштабное изменение карты. В ходе видео персонажи сталкиваются с тем, что остров переворачивается с ног на голову. Вероятно, это будет одной из особенностей новой главы.

Также с третьей главой Fortnite, вероятно, переведут на движок Unreal Engine 5. Изначально это хотели сделать до конца 2021 года, и, вероятно, разработчики сумеют реализовать свои планы. Epic Games готовит что-то масштабное, поскольку попросила инсайдеров и датамайнеров не делиться деталями будущей главы.

1 декабря в королевской битве появился режим без убийств под названием Party Worlds. Разработчики создали его для того, чтобы люди общались друг с другом, а не сражались.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!