Игру про Голлума из «Властелина колец» покажут на The Game Awards 2021

Во время The Game Awards 2021 покажут The Lord of the Rings: Gollum. Что конкретно приготовили авторы — неизвестно. Однако это хорошая новость, поскольку об игре уже давно не слышно.

Появился и свежий, 10-секундный тизер. В нём Голлум нападает на орка с факелом из тени.

The Lord of the Rings: Gollum — это стелс-экшен, в котором предстоит взять на себя роль существа по имени Голлум из «Властелина колец». Большой акцент будет сделан на раздвоении личности персонажа. С одной стороны, он добрый Смеагол, который не хочет никому вредить, но с другой — Голлум, злобный и коварный.

Игру анонсировали ещё в 2019 году. Релиз стелс-экшена планировался в 2021 году, однако в январе игру перенесли на 2022-й. Последняя геймплейная демонстрация состоялась полгода назад.

