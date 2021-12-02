До конца года в Battlefield 2042 добавят режим с 64 игроками. Но почему-то на время

В обзоре Battlefield 2042 мы жаловались, что карты не подходят для шутера. Почему разработчики не добавят возможность уменьшить число игроков со 128 до 64? В EA прислушались и пообещали до конца декабря добавить подобный режим — но почему-то только на время.
Вдобавок издатель подтвердил, что со стартом первого сезона в шутер добавят карту под названием Exposure. Никаких деталей локации не раскрыли, но уровень называют особенным — он должен показать всю особенность дизайна карт Battlefield 2042. Сложно представить, что это значит.
EA продолжит совершенствовать базовый геймплей и возвращать любимые фанатами системы вроде таблицы лидеров.
Сегодня для Battlefield 2042 вышел крупнейший патч со множеством исправлений, хотя там появились и новые баги — на ПК по горизонтали мышка попросту не работает. Вместе с обновлением в шутере появились новогодние скины совершенно не в стиле проекта.
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- 2 декабря 2021
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