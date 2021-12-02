До конца года в Battlefield 2042 добавят режим с 64 игроками. Но почему-то на время

В обзоре Battlefield 2042 мы жаловались, что карты не подходят для шутера. Почему разработчики не добавят возможность уменьшить число игроков со 128 до 64? В EA прислушались и пообещали до конца декабря добавить подобный режим — но почему-то только на время.

Сейчас на PS5, Xbox Series и ПК в стандартном режиме игры All-Out Warfare можно сыграть только со 128 игроками, тогда как на PS4 и Xbox One из-за ограничений железа на одном поле могут столкнуться не более 64 бойцов.

Вдобавок издатель подтвердил, что со стартом первого сезона в шутер добавят карту под названием Exposure. Никаких деталей локации не раскрыли, но уровень называют особенным — он должен показать всю особенность дизайна карт Battlefield 2042. Сложно представить, что это значит.

EA продолжит совершенствовать базовый геймплей и возвращать любимые фанатами системы вроде таблицы лидеров.

Сегодня для Battlefield 2042 вышел крупнейший патч со множеством исправлений, хотя там появились и новые баги — на ПК по горизонтали мышка попросту не работает. Вместе с обновлением в шутере появились новогодние скины совершенно не в стиле проекта.

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