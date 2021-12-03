EA начала рассылать опросы игрокам в Battlefield 2042 на фоне изменений во франшизе

На фоне крупных перестановок во франшизе Battlefield на почту игрокам начали приходить опросы по Battlefield 2042. В них ЕА просит оставить обратную связь по поводу множества элементов игры: от специалистов до размера карт. Об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон.

В опросе издатель предлагает выбрать один из пяти ответов: от «полностью удовлетворён» до «полностью неудовлетворён». Причём в нём есть даже самые критикуемые пользователями вещи из разряда «долгого бега по пустым пространствам» и количество оружия в игре.

Однако Хендерсон считает, что опрос проводится не для сбора полезных данных. По его мнению, это происходит для «вселения надежды на будущее». А вся нужная информация у разработчиков и так есть — её они черпают прямо из игры.

Ранее руководителем всей франшизы Battlefield назначили Винса Зампеллу — главу студий Respawn и Ripper Effect, а также автора Call of Duty, Titanfall и Apex Legends. Он собирается построить полноценную игровую вселенную во франшизе, игры внутри которой будут связаны друг с другом.

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