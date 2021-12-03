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Героев игр PlayStation построили в натуральную величину из имбирного пряника

Героев игр PlayStation построили в натуральную величину из имбирного пряника
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Шведское подразделение PlayStation опубликовало новое видео в коллабе с брендом Webhallen. Вместе они построили городок из имбирного пряника, которым заправляют Кратос, Элой и Рэтчетт из игр компании.

PlayStation Sweden и художница Кэролайн Эрикссон объединились, чтобы создать удивительный пряничный город PlayStation! Он выставлен в Webhallen Medborgarplatsen в Стокгольме, и на нём есть знакомые лица…

Игроки по достоинству оценили творение художницы. Даже несмотря на очевидные трудности переноса героев в пряничный формат, Эрикссон удалось сделать их узнаваемыми и скорее всего очень вкусными. Работа приурочена к Рождеству и будет транслироваться как реклама PlayStation.

Ранее компания анонсировала зимнюю коллекцию одежды под своим брендом. Туда также вошли новогодние украшения, орнаменты и даже термокружка.

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