В Battlefield 2042 можно «чинить» пингвинов

С каждым днём баги в Battlefield 2042 становятся всё забавнее. Так, пользователь Reddit под ником dunaike опубликовал ролик, в котором он «чинит» пингвинов ремонтным инструментом. Это можно сделать на карте «Разрыв».

Судя по всему, игра считает пингвинов частью техники, поэтому позволяет их ремонтировать. Полоска со здоровьем животных повышается до максимума, однако сам факт вмешательства в их деятельность, кажется, совершенно не тревожит птиц.

Баг настолько понравился игрокам, что они попросили разработчиков его не исправлять. В комментариях пользователи уже начали вспоминать, какие ещё животные встречаются в игре. Вдруг кого-то из них тоже можно «починить»?

Ранее в Battlefield 2042 вышел третий патч, однако что-то пошло не так. Игроки сталкиваются с новыми багами: у многих пользователей попросту не двигается камера. Проблему можно решить удалением папки с документами или сбросом настроек управления.

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