В Final Fantasy 14 сыграло уже более 25 млн человек

На специальном стриме, приуроченном к скорому выходу дополнения Endwalker для Final Fantasy 14, компания Square Enix похвасталась недавними цифрами проекта. По словам организации, количество зарегистрированных игроков в MMORPG превысило 25 млн человек.
Конечно, на фоне World of Warcraft цифры уже не так впечатляют. Напомним, в MMO от Blizzard ещё в 2014 году было зарегистрировано около 100 млн аккаунтов. Однако из-за стагнации западного гиганта FF14 продолжает набирать аудиторию — ещё полгода назад в игре было на 3 млн пользователей меньше.
7 декабря для Final Fantasy 14 состоится выход дополнения Endwalker. Оно добавит множество контента, включая зоны, новые рейды, врагов, оружие и многое другое. Сама FF14 доступна на ПК, консолях Xbox и PlayStation по ежемесячной подписке.
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