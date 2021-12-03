Не прошло и месяца: у Call of Duty: Vanguard первая скидка

Call of Duty: Vanguard получила свою первую скидку в 25%, хотя с релиза ещё не прошло даже месяца. Пока что акция доступна только на консолях PlayStation в рамках «Предложения на выходные». Скидка действует до 7 декабря.
- Стандартное издание (PS4) — 3674 рубля (вместо 4899 рублей)
- Издание «Два поколения» (PS5, PS4) — 4399 рублей (вместо 5499 рублей)
Это уже не первая акция для Call of Duty: Vanguard. Ранее в игре проходили бесплатные выходные — можно было абсолютно свободно поиграть в мультиплеер с полным переносом прогресса после покупки.
Ранее Activision показала новую карту для Call of Duty: Warzone. Она называется «Кальдера» — в ней около 15 различных зон. Интеграция новой карты из Vanguard состоится 9 декабря. Однако владельцы шутера получат ранний доступ чуть раньше — 8-го числа. В дебютном сезоне появятся новые режимы, виды оружия и античит Ricochet.
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