Разработчик «Мстителей» раскрыл детали появления Человека-паука в игре

На сайте 4channel появились возможные детали появления Человека-паука в «Мстителях». Один из пользователей заявил, что ранее работал над игрой в Crystal Dynamics.
По его словам, Sony предложила издателю за эксклюзивность не только деньги, но и некоторые дополнительные материалы из игры «Человек-паук» 2018 года. Таким образом издатель Square Enix не только заработал, но и сэкономил кучу времени разработчикам, так как многие анимации и геймплейные детали в итоге перекочевали в «Мстителей» без изменений.
Бывший сотрудник также попросил не критиковать разработчиков за качество реализации Паркера в игре. По его словам, студия просто не заслужила настолько негативной реакции на своё творение, ведь многие решения принимались издателем.
Человек-паук появился в «Мстителях» 30 ноября только на консолях PlayStation. Пользователи сразу же раскритиковали разработчиков за отсутствие отдельной сюжетной линии у персонажа, явные ограничения полётов на паутине и дёрганые бои.
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