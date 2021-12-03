Разработчик «Мстителей» раскрыл детали появления Человека-паука в игре

На сайте 4channel появились возможные детали появления Человека-паука в «Мстителях». Один из пользователей заявил, что ранее работал над игрой в Crystal Dynamics.

По его словам, Sony предложила издателю за эксклюзивность не только деньги, но и некоторые дополнительные материалы из игры «Человек-паук» 2018 года. Таким образом издатель Square Enix не только заработал, но и сэкономил кучу времени разработчикам, так как многие анимации и геймплейные детали в итоге перекочевали в «Мстителей» без изменений.

Бывший сотрудник также попросил не критиковать разработчиков за качество реализации Паркера в игре. По его словам, студия просто не заслужила настолько негативной реакции на своё творение, ведь многие решения принимались издателем.

Человек-паук появился в «Мстителях» 30 ноября только на консолях PlayStation. Пользователи сразу же раскритиковали разработчиков за отсутствие отдельной сюжетной линии у персонажа, явные ограничения полётов на паутине и дёрганые бои.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!