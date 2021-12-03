Злодеи на новых постерах фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

В сеть выложили три новых постера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». На каждом из них изображён злодей: Осьминог, Электро и Зелёный гоблин.
Пользователи вновь раскритиковали постеры. По их словам, кадры совершенно выбиваются из стилистики фильма, а Электро как будто взят из не самого удачного дубля. Ближе к релизу мы, вероятно, увидим постеры с остальными злодеями и другими версиями Паркеров — если их покажут к премьере.
Ранее в сети появились новые кадры из фильма. В них в том числе можно увидеть и услышать Электро. Тем временем билеты на картину скупают за секунды, а перекупщики уже перепродают их за десятки тысяч долларов.
Премьера «Человек-паук: Нет пути домой» в России состоится 15 декабря. По мнению аналитиков, фильм может стать самым кассовым в период пандемии.
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