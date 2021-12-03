Disney раскрыла даты выхода четырёх «Аватаров» в России

Российское представительство Disney объявило новые даты выхода продолжений «Аватара». Разница между фильмами составит 2 года. Таким образом, сиквелы творения Джеймса Кэмерона в России выйдут:

«Аватар 2» — 15 декабря 2022 года

«Аватар 3» — 19 декабря 2024 года

«Аватар 4» — 17 декабря 2026 года

«Аватар 5» — 21 декабря 2028 года.

Изначально о переносе фильмов сообщалось около года назад. Тогда Джеймс Кэмерон сетовал на пандемические ограничения и рассказал о готовности фильмов. Полтора года назад съёмки «Аватара 2» были завершены на 100%, а триквела — на 95%. Вполне вероятно, что за такой срок команда отсняла все оставшиеся части франшизы.

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