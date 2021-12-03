Рекордсмен «Твитча» Ludwig ушёл стримить на YouTube. Через 3 дня его забанили

Недавно в мире стриминга произошла очень забавная ситуация. Рекордсмен по числу подписчиков на Twitch под ником Ludwig заключил эксклюзивный контракт с YouTube и начал стримить только там. Однако уже на третий день его забанили.
На своём дополнительном канале стример рассказал о произошедшем. Оказалось, что на своей трансляции он послушал несколько секунд самого популярного видео на YouTube. Это детская песенка Baby Shark Dance с почти 10 млрд просмотров. Всего за несколько просмотренных секунд на него подали жалобу и канал оказался в бане прямо во время трансляции.
В данный момент стример разбирается с поддержкой YouTube и планирует постримить уже в субботу — первая блокировка длится не более двух дней. По его словам, он ожидал намного более худших последствий и в дальнейшем планирует отказаться от просмотра популярных клипов на своих стримах.
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