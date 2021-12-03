Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утечка: Ubisoft раздаст Anno 1404: History Edition

Утечка: Ubisoft раздаст Anno 1404: History Edition
Комментарии

По данным сайта dealabs, ранее публиковавшего точную информацию о предыдущих раздачах, 6 декабря Ubisoft начнёт раздавать стратегию Anno 1404: History Edition на РС. Акцию приурочат к 35-летию компании.

Это уже третья игра, которую раздаст компания. До этого студия также поделилась с игроками трилогией Assassin's Creed Chronicles и Splinter Cell: Chaos Theory. Забрать игру можно будет до 14 декабря в Ubisoft Connect — собственном лаунчере компании.

Anno 1404: History Edition — переиздание культовой Anno 1404. В ней игроку необходимо создавать производственные цепочки в эпоху Ренессанса, торговать и улучшать уровень жителей. В конечном итоге он приводит его к образовательному просветлению, но население обрастает миллионом потребностей. В проект можно также играть в мультиплеере вместе с друзьями.

Лучшие стратегии всех времён. Этот жанр умер незаслуженно Лучшие стратегии всех времён. Этот жанр умер незаслуженно

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021