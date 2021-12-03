Утечка: Ubisoft раздаст Anno 1404: History Edition

По данным сайта dealabs, ранее публиковавшего точную информацию о предыдущих раздачах, 6 декабря Ubisoft начнёт раздавать стратегию Anno 1404: History Edition на РС. Акцию приурочат к 35-летию компании.

Это уже третья игра, которую раздаст компания. До этого студия также поделилась с игроками трилогией Assassin's Creed Chronicles и Splinter Cell: Chaos Theory. Забрать игру можно будет до 14 декабря в Ubisoft Connect — собственном лаунчере компании.

Anno 1404: History Edition — переиздание культовой Anno 1404. В ней игроку необходимо создавать производственные цепочки в эпоху Ренессанса, торговать и улучшать уровень жителей. В конечном итоге он приводит его к образовательному просветлению, но население обрастает миллионом потребностей. В проект можно также играть в мультиплеере вместе с друзьями.

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