В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока месяца в АПЛ

EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за ноябрь 2021 года. В список вошли:

Трент Александер-Арнольд

Жоау Канселу

Диогу Жота

Бернарду Силва

Эммануэль Деннис

Джон Макгинн.

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте компании. По итогам голосования победитель получит специальную карточку с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом октября в АПЛ признали Мохамеда Салаха.

Также сегодня вечером должен начаться ивент под названием Team of the Group Stage. Судя по всему, в игре появятся карточки лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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