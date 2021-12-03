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В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока месяца в АПЛ

В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока месяца в АПЛ
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EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за ноябрь 2021 года. В список вошли:

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте компании. По итогам голосования победитель получит специальную карточку с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом октября в АПЛ признали Мохамеда Салаха.

Также сегодня вечером должен начаться ивент под названием Team of the Group Stage. Судя по всему, в игре появятся карточки лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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