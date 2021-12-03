У Battlefield 2042 отличные продажи, но у Battlefield 3 они лучше

Battlefield 2042, несмотря на плохие отзывы критиков и игроков, показала отличные продажи — по данным инсайдера Тома Хендерсона, за первую неделю тираж превысил 4,23 млн копий.

Шутеру точно не удалось стать самой успешной Battlefield на старте, поскольку у Battlefield 3 продажи за аналогичный срок оказались заметно выше — более 5 млн штук. Тогда для EA это был рекордный результат. Учитывая крайне успешную рекламную кампанию и отличный продукт — неудивительно.

Вдобавок блогер поделился данными об онлайне на всех платформах: на прошлой неделе пиковый онлайн на всех платформах составил 269 000 человек, а в целом в игру заходило порядка 1,67 млн человек. На долю Steam в целом приходится примерно 20% аудитории.

Вчера для шутера выпустили крупнейший патч, который внёс множество исправлений и нововведений. Создавать раскладки стало удобнее, бойцы с критическими ранениями теперь видят ближайших медиков, а в Battlefield Portal добавили плейлист с режимом «Штурма» на картах Battlefield 2042 — вопрос, почему его просто не добавили в All-Out Warfare.

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