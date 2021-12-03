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It Takes Two могут снять с продаж или переименовать из-за странного иска Take-Two

It Takes Two могут снять с продаж или переименовать из-за странного иска Take-Two
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Take-Two Interactive высказала претензию за использование товарного знака студии Hazelight, которая в марте этого года выпустила It Takes Two. Причина достаточно странная: она заключается в схожести названий компании и кооперативного приключения.

Eurogamer сообщает, что создатели It Takes Two получили жалобу от Take-Two вскоре после релиза, а впоследствии отказались от права собственности на это название. Представитель Hazelight заявил, что не может комментировать текущие споры, но команда надеется на их разрешение.

Также Hazelight пока не рассказала, как это повлияет на продажи It Takes Two и придётся ли её переименовывать. Компания Take-Two также не сделала никаких заявлений. При этом аналитики отмечают, что вряд ли игру ждут какие-то последствия — просто созвучность названий особенно пугает Take-Two и она хочет обезопасить себя.

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