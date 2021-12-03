«Я помог?» Игрок поиздевался над бедным хедкрабом в Half-Life: Alyx

Фанаты Half-Life: Alyx продолжают генерировать замечательный фан-контент из любимой игры. Один из пользователей reddit опубликовал гифку, на которой показал издевательства над маленьким хедкрабом.

Игрок нашёл необычный способ справиться с маленьким противником — он придавил его бочкой. В результате хедкраб не смог выбраться из-под неё, а пользователь, судя по всему, делал ставки, сможет ли выбраться монстр. Лежащий рядом мёртвый хедкраб заставляет думать, что у фаната ушла не одна попытка на реализацию идеи.

Half-Life: Alyx вышла в марте 2020 года для VR-устройств. Игра оказалась настолько успешной, что в мире образовался дефицит очков виртуальной реальности, а тематические форумы и YouTube заполонили фанатские ролики. Игроки много экспериментировали с физикой: рисовали фломастером на стёклах, бросались коробками в противников и придумывали всё более креативные способы развлечь себя.

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