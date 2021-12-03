До выхода RTX 3050 могут пройти месяцы

NVIDIA наконец-то готовится представить бюджетную RTX 3050 — если верить утечкам, она появится в продаже в период с апреля по июнь. Анонс при этом может состояться уже на CES 2022 (5-8 января).

Ожидается, что в полноценной версии видеокарты включат графический процессор GA106-150, а объём памяти увеличат аж до 8 ГБ формата GDDR6 — у мобильной версии всего 4 ГБ, что многие называли главным недостатком устройства и «бутылочным горлышком», сдерживающим мощности GPU. Ещё ожидается примерно 3072 CUDA-ядра.

Вместе с этим инсайдеры сообщают, что примерно в одно время с RTX 3050 выйдут ещё две видеокарты — бюджетные решения AMD (RX 6500 XT и RX 6400) и Intel (Arc A380).

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