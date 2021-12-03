В Halo Infinite состоялась дуэль на самолётах с внезапным третьим участником

Фанаты Halo Infinite продолжают создавать контент с разными моментами из мультиплеерных матчей. Игроки часто сталкиваются с нестандартными ситуациями и вытворяют нереально крутые мувы, но один из них застал по-настоящему неожиданное происшествие.

Ведущий YouTube-канала Ps1 Hagrid опубликовал видео, в котором показал необычную дуэль в режиме «Схватка больших команд». На крупной карте можно разжиться техникой, среди которой есть и летательные аппараты. Игрок взял самолёт на своей базе и сцепился с другим лётчиком, однако в самый последний момент на карте появилось грузовое судно и раздавило его оппонента.

Мультиплеер Halo Infinite доступен бесплатно с 15 ноября на ПК и консолях Xbox One и Xbox Series. Изначально игроки жаловались на механики прогрессии, однако разработчики прислушались к фанатам и внесли некоторые изменения. И их всё равно недостаточно, поскольку система завязана на ежедневных и еженедельных испытаниях.

Полноценный релиз сюжетной кампании состоится совсем скоро — 8 декабря. Игра с первого дня войдёт в каталог Xbox Game Pass на обеих платформах.

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