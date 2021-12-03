В Halo Infinite состоялась дуэль на самолётах с внезапным третьим участником

Фанаты Halo Infinite продолжают создавать контент с разными моментами из мультиплеерных матчей. Игроки часто сталкиваются с нестандартными ситуациями и вытворяют нереально крутые мувы, но один из них застал по-настоящему неожиданное происшествие.
Ведущий YouTube-канала Ps1 Hagrid опубликовал видео, в котором показал необычную дуэль в режиме «Схватка больших команд». На крупной карте можно разжиться техникой, среди которой есть и летательные аппараты. Игрок взял самолёт на своей базе и сцепился с другим лётчиком, однако в самый последний момент на карте появилось грузовое судно и раздавило его оппонента.
Мультиплеер Halo Infinite доступен бесплатно с 15 ноября на ПК и консолях Xbox One и Xbox Series. Изначально игроки жаловались на механики прогрессии, однако разработчики прислушались к фанатам и внесли некоторые изменения. И их всё равно недостаточно, поскольку система завязана на ежедневных и еженедельных испытаниях.
Полноценный релиз сюжетной кампании состоится совсем скоро — 8 декабря. Игра с первого дня войдёт в каталог Xbox Game Pass на обеих платформах.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 декабря 2021
-
17:27
-
17:18
-
17:17
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
15:49
-
15:05
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:25
-
13:48
-
13:39
-
13:23
-
13:10
-
13:02
-
12:34
-
12:25
-
12:04
-
11:43
-
11:06
-
10:47
-
10:19
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:11
-
08:54
-
08:34
- 2 декабря 2021
-
21:56
-
20:10
-
19:23
-
19:16
-
18:59