Новый человекоподобный робот Ameca от Engineered Arts удивил и напугал людей

Компания Engineered Arts представила новую модель человекоподобного робота Ameca, которая умеет взаимодействовать с людьми. Пользователей удивила естественность движений и мимики робота, однако некоторые испугались такой реалистичности.

Как отмечают в Engineered Arts, робот Ameca работает на их операционной системе Tritium, которая позволяет разрабатывать и тестировать системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Для создания мимики используется технология Mesmer, отображающая большой спектр человеческих эмоций.

Ameca доступна для покупки или аренды на мероприятие или аттракционы, чтобы удивить публику. По словам создателей, роботу можно обновлять программное обеспечение и детали без необходимости покупки нового.

В Сети пользователи отреагировали неоднозначно — одних робот восхитил, тогда как другие испугались его реалистичности.

Робот выглядит довольно естественно. Возможно, это самое человеческое выражение, которое я видел у робота на сегодняшний день. Я заметил, что руки двигаются весьма впечатляюще. Исчез стереотип невыразительного робота.

От гуманоидных роботов у меня мурашки по коже. Во-первых, насколько безопасны эти машины? Что произойдёт, если их система будет повреждена? Есть ли удалённый выключатель? Кроме того, я думаю, что роботов лучше делать в других формах, которые менее похожи на человека.

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