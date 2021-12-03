В Destiny 2 разрешат бесплатно менять всю экипировку через приложение

Создатели Destiny 2 рассказали о грядущих изменениях в шутере в рамках 30-летия Bungie. Основным из них станет возможность изменения различных модификаторов брони через сайт или мобильное приложение бесплатно.

Для настройки деталей брони Стража больше не понадобится валюта «Блеск». Каждый элемент и характеристика будут меняться в приложении Destiny Item Manager на ПК или смартфоне, что позволит куда проще модифицировать своего персонажа.

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Как отмечает Bungie, в будущем разработчики расширят возможности кастомизации брони и рассмотрят сброс модификаций Артефактов и его цену.

Также в честь юбилея Bungie предлагает купить набор, в который войдут подземелье для трёх игроков, комплект брони «Шип», ракетница «Гьяллархорн» и другие предметы. Обладатели «Набора к 30-летию» получат доступ к дополнительным сундукам в бесплатном событии «Вызов Вечности».

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