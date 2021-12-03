Titan Quest уходит на Дальний Восток. Внезапно вышло дополнение Eternal Embers

THQ Nordic продолжает активно поддерживать старенькую Titan Quest. Сегодня издатель неожиданно анонсировал и сразу же выпустил уже четвёртое дополнение — Eternal Embers.
На этот раз греческим героям предстоит отправится на Дальний Восток, где обитают легендарные существа азиатской мифологии — Нефритовый император, Десять солнц, Король-дракон четырёх морей и другие. Впереди четыре новые сюжетные главы с 30 видами врагов и боссов.
Уже по традиции с расширением добавят новые умения, экипировку, оружие, реликвии и даже типы зелий. Более того, появится новый режим игры — о нём ничего не говорят.
Дополнение уже можно приобрести в Steam.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 декабря 2021
-
21:53
-
21:00
-
20:34
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
19:12
-
18:24
-
17:27
-
17:18
-
17:17
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
15:49
-
15:05
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:25
-
13:48
-
13:39
-
13:23
-
13:10
-
13:02
-
12:34
-
12:25
-
12:04
-
11:43
-
11:06
-
10:47
-
10:19
-
10:03
-
09:51
-
09:35