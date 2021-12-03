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Titan Quest уходит на Дальний Восток. Внезапно вышло дополнение Eternal Embers

Titan Quest уходит на Дальний Восток. Внезапно вышло дополнение Eternal Embers
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THQ Nordic продолжает активно поддерживать старенькую Titan Quest. Сегодня издатель неожиданно анонсировал и сразу же выпустил уже четвёртое дополнение — Eternal Embers.

На этот раз греческим героям предстоит отправится на Дальний Восток, где обитают легендарные существа азиатской мифологии — Нефритовый император, Десять солнц, Король-дракон четырёх морей и другие. Впереди четыре новые сюжетные главы с 30 видами врагов и боссов.

Уже по традиции с расширением добавят новые умения, экипировку, оружие, реликвии и даже типы зелий. Более того, появится новый режим игры — о нём ничего не говорят.

Дополнение уже можно приобрести в Steam.

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